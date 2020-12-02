Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2020 году

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2020 году ряд известных московских деятелей был удостоен премии имени Николая Островского. Указ о ее присуждении подписал Сергей Собянин.
Премия за выдающиеся достижения в исполнительном искусстве присуждена актеру и режиссеру Театра мимики и жеста Роберту Фомину. Также ее удостоилась детский писатель Татьяна Рик за выдающиеся достижения в литературе и публицистике. А российского дизайнера Светлану Козинову отметили за достижения в области дизайна и моды.
Кроме того, награда была присуждена по номинациям: "За популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского", "За популяризацию здорового образа жизни" и другие.
Ранее Сергей Собянин вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям. На церемонии глава города поздравил женщин с Днем матери. Собянин отметил, что многодетных семей награждают за родительский труд и воспитание подрастающего поколения.
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