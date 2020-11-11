Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с 30-летием "Российскую газету", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, за эти годы газета стала одним из самых крупных общественно-политических изданий страны, завоевав уважение большой читательской аудитории и авторитет в отечественном медиасообществе.

"Трудно быть первопроходцем, но еще труднее долгие годы оставаться лидером. Ваша команда профессионалов делает ставку на объективную информацию, глубокий подход к освещению важнейших тем и событий", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что большой популярностью пользуются приложения, посвященные различным сферам жизни общества, а формат деловых завтраков позволяет получить из первых рук эксклюзивную информацию о значимых общественно-политических процессах.

Также мэр выразил признательность за публикации о реализации масштабных планов развития Москвы.

"Российскую газету" основал в 1990 году Верховный Совет РСФСР. Сегодня это официальное издание правительства России. Оно ежедневно выпускается в 43 городах страны и каждую неделю – в 44 городах.

Штатные и внештатные корреспонденты издания работают во всех субъектах страны. Региональная сеть газеты включает в себя 31 филиал, в том числе 14 головных отделений в крупнейших городах страны. Корпункты также работают в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Индии, Италии, Португалии, США, Франции, Южной Корее, Турции и Японии.

В прошлом году "Российская газета" заняла третье место по цитируемости среди печатных СМИ и второе – по эфирному времени на радио и телевидении.

За 30 лет многие сотрудники газеты были удостоены государственных наград, стали лауреатами Государственной премии, премий правительства России и правительства Москвы.