Собянин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову. Ей исполнился 91 год. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Человек огромного таланта и обаяния, композитор-легенда. Каждая ваша песня – это рассказ о мире, любви, стойкости и дружбе", – говорится в телеграмме.

По словам мэра, Пахмутова демонстрирует для многих поколений пример преданности искусству. Собянин подчеркнул, что с именем композитора связана целая эпоха развития отечественной эстрады.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в селе Бекетовка. После окончания Центральной музыкальной школы Пахмутова училась в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Она написала музыку ко многим известным песням советских лет, в числе которых композиции "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "Надежда", "Трус не играет в хоккей".

