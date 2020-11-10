Собянин открыл новое здание ОВД в районе Котловка

14:19
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по столичному району Котловка.
"Я надеюсь, что это здание вам понравится. По сравнению с тем, что было, я думаю, что это раз в десять больше и здесь созданы все условия для нормальной работы", – сказал мэр Москвы.
По его словам, за последние годы удалось реализовать большую программу по реконструкции, ремонту, строительству новых зданий.
"Большинство районных отделов и большинство подразделений находятся в таких приличных, хороших условиях, хотя еще работы предстоит много", – отметил Собянин.
Также градоначальник поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником.
"Московская полиция одна из лучших, я считаю, в мире. Хотя бы потому, что москвичи чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи", – сказал мэр.
По его словам, в период пандемии полицейские достойно обеспечивали правопорядок в столице. Собянин выразил благодарность стражам порядка от всех москвичей.
В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы говорится, что здание оснащено современными инженерными системами. Там уже имеется мебель, оргтехника и необходимое оборудование.
Для сотрудников оборудовали комнаты для отдыха и приема пищи на каждом этаже. Прилегающую территорию благоустроили.
В прошлом году Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Ростокино. Общая площадь отдела составляла лишь 1,1 тысячи квадратных метров, что было явно недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 110 человек, обслуживающего район с населением 40 тысяч человек.
Новое здание райотдела возвели недалеко от старого – на улице Бажова, доме 15А. Строили его по индивидуальному проекту с июня 2017 года по сентябрь 2019-го. Работы проводились за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город".
В итоге построено четырехэтажное административное здание с дополнительным подземным этажом площадью 3,8 тысячи квадратных метров. В нем созданы все условия для несения службы сотрудниками полиции.
В начале 2019 года Собянин открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Мэр отметил, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города.
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