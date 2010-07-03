Собянин открыл новое здание ОВД Ростокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Ростокино.

"Мы реализуем большую программу по укреплению материальной базы ОВД. За последние годы около 100 районных отделов внутренних дел реконструировали, заново построили, еще 20 объектов строим, чтобы у вас были достойные условия работы, это очень важно", – сказал мэр.

Мэр отметил, что столица является одним из самых безопасных городов мира. "Благодаря во многом и вашей работе. Спасибо вам огромное. С новосельем вас и с наступающим праздником", – добавил он.

В Ростокине площадь здания нового райотдела полиции в 3,5 раза больше, чем помещения, которые он занимал до переезда. Раньше это было небольшое двухэтажное здание на улице Бажова, доме 11, корпусе 2.

Общая площадь отдела составляла лишь 1,1 тысячи квадратных метров, что было явно недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения штатной численностью 110 человек, обслуживающего район с населением 40 тысяч человек.

Новое здание райотдела возвели недалеко от старого – на улице Бажова, доме 15А. Строили его по индивидуальному проекту с июня 2017 года по сентябрь 2019-го. Работы проводились за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город".

В итоге построено четырехэтажное административное здание с дополнительным подземным этажом площадью 3,8 тысячи квадратных метров. В нем созданы все условия для несения службы сотрудниками полиции.

Отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. В частности, в здании имеются помещения для размещения структурных подразделений полиции.

Сюда входят помещение дежурной части, кабинеты уголовного розыска, дознания, следствия, кабинеты отделения участковых уполномоченных, кабинеты групп оперативно-разыскной информации, охраны и конвоирования, кабинеты сотрудников по делам несовершеннолетних, кабинеты сотрудников по работе с личным составом, кабинеты сотрудников тылового обеспечения, помещения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции (ППСП).

Также в здании есть зал собраний на 94 места – с мультимедийным комплексом для проведения совещаний с помощью видеоконференцсвязи, демонстрации кинофильмов и так далее. Имеются и помещения для работы с секретными материалами, оборудованные виброакустической защитой и системой радиотехнической безопасности.

В здании оборудовали стрелковый тир для проведения учебно-тренировочных занятий с огневыми рубежами до 25 метров на четыре места для стрельбы из положений лежа, с колена и стоя.

Комплекс позволяет моделировать различные ситуации и проводить занятия по стрельбе из боевого оружия по любым статическим мишеням, а также имитировать стрельбу с помощью лазерных тренажеров.

В здании есть спортивный зал. Он условно разделен на тренажерный зал и зал для борьбы. Единовременная пропускная способность залов – 27 человек. Также созданы помещения для приема пищи и встроенная автостоянка на семь машино-мест (на 1-м этаже здания).

В здании установлена система выявления диверсионно-террористических средств, которая включает пункты досмотра, а также специальное оборудование – металлодетекторы, рентгено-телевизионный интроскоп, ионно-дрейфовые детекторы взрывчатых веществ, устройство локализации взрывоопасных предметов, установка радиационного контроля, дозиметры-радиометры.

В ходе посещения нового ОВД в Ростокине мэр Москвы также отметил, что магазины и заведения, которые расположены на первых этажах жилых домов и вызывают недовольство у москвичей, должны быть взяты на контроль столичной полиции.

"Когда мы начали разрабатывать программу "Мой район", целый раздел сделали специальный, посвященный безопасности. Эти потенциально сложные или криминальные точки, их надо выводить на территории и работать с ними. Вы (полицейские) должны видеть и профилактировать эти точки, тогда у вас будет реально спокойный район, жители будут благодарны", – отметил мэр.

Госдума 24 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров.

В начале года Сергей Собянин открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Мэр отметил, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города.