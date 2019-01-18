Собянин открыл здание следственного управления ГУВД Москвы после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Мэр отметил, что за последние восемь лет столичные власти отремонтировали в Москве 200 объектов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Сегодня открываем после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Ремонт носил внеплановый характер, так как здание пострадало от пожара. Но мы воспользовались этой возможностью, чтобы не только восстановить утраченное, но и создать для московских следователей качественно новые, комфортные условия службы", – процитировала пресс-служба слова Собянина.

По его словам, превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города. "Поэтому мы уделяем особое внимание развитию материально-технической базы столичной полиции, созданию комфортных условий службы сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью. За последние восемь лет мы провели капитальный ремонт 200 объектов столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников", – говорится в сообщении.

В ходе ремонта был обновлен фасад и кровля. Также рабочие заменили окна и перекрытия. В помещениях сделали перепланировку, оснастили их необходимым оборудованием для комфортного размещения сотрудников. Кроме того, были заменены инженерные коммуникации, установлены новые лифты и выполнен монтаж слаботочных систем. В архиве ГСУ установили мобильные механические стеллажи, которые увеличили вместимость хранилища.

В помещениях московского Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России также выполнили перепланировку с оснащением необходимым оборудованием и мебелью для комфортного приема посетителей. Сама зона приема также стала больше. После ремонта она оборудована электронной очередью и голосовым оповещением.

Прилегающую к зданиям территорию благоустроили. Там замостили тротуары, обновили асфальт местных проездов и заменили бетонный бордюрный камень на гранитный. На территории комплекса также появился паркинг на 34 парковочных места. А в целях повышения безопасности и антитеррористической защищенности на объекте установлен бронированный КПП со шлагбаумами и противотаранным устройством, сделано ограждение.

В 2011-2018 годах за счет городского бюджета были проведены работы по капитальному ремонту 200 объектов правоохранительных органов. В 2019 году запланированы работы еще на 22 объектах. В основном это здания районных отделов полиции.

Кроме того, с 2010 года для столичного ГУВД за счет бюджетных и внебюджетных источников построено 14 новых объектов, в том числе здания для размещения окружных управлений внутренних дел в четырех административных округах, комплекс зданий ГУВД по улице Кременчугская, здания для размещения ОВД четырех столичных районов, центр кинологической службы и другие.

Также в планах московских властей строительство 20 зданий для районных отделов внутренних дел, которые в настоящее время расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных для этого помещениях.