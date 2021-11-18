Эксперты назвали возможное количество антител для получения QR-кода в РФ

Российское правительство рассматривает вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Однако пока непонятно, какой титр полностью оберегает от коронавируса и может ли это количество заменить защиту при вакцинации. Выясняем, стоит ли выдавать цифровые коды по наличию антител.



Новая категория для QR-кодов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве рассматривается вопрос о возможности выдавать QR-коды еще одной категории граждан – людям с антителами к COVID-19.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", – пояснила главный санитарный врач РФ.

Она также отметила, что введение QR-кодов не ущемляет гражданские права россиян. Такая практика необходима для уменьшения числа контактов среди людей, чтобы предотвратить цепочки заражения и смертей, указала Попова.





Анна Попова глава Роспотребнадзора QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что во всем мире на сегодняшний день главным показателем иммунного статуса считается прививка или перенесенное с подтвержденным диагнозом заболевание.





из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, – это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в стране нужно создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу. Предложение об этом он направил в Минздрав. По мнению парламентария, для россиян, у которых подтверждено наличие антител, нужно предусмотреть возможность выдачи QR-кода на полгода.

До этого глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что для защиты от "Дельта"-штамма достаточным можно признать титр антител в 300 Bau/мл. При этом 500 единиц и выше, по его мнению, идеально защищает от заражения коронавирусом.



Сколько нужно антител для защиты?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл может быть только у вакцинированных граждан. Так он прокомментировал слухи о том, что соответствующий показатель сейчас рассматривают как условно-достаточный для получения QR-кода в России.

"Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что в оценке количества антител необходимо придерживаться международной системы измерения.

"Количество антител измеряют в Bau (нейтрализующие единицы антител. – Прим. ред.) на миллилитр. Это те тест-системы, которые применяются по стандарту ВОЗ", – пояснил специалист.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международную систему подсчета после того, как столкнулась с тестами из разных стран, которые определяют количество антител в своих единицах. По стандарту ВОЗ их должны переводить в Bau/мл.



Однако, по мнению Крючкова, 100%-ой защиты невозможно добиться любым количеством антител. Свою позицию он объяснил тем, что нужно учитывать индивидуальные особенности организма: проблемы с иммунной системой, хронические заболевания и возраст. Тем не менее эксперт поддержал введение QR-кодов для людей с антителами к COVID-19.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук У нас огромное количество людей, которые переболели COVID-19, но не обращались за медицинской помощью, то есть официально не зафиксировали заболевание. Также есть россияне, которые вакцинировались иностранными вакцинами.

Иммунолог считает, что перед внедрением нововведений необходимо выбрать пороговые значения количества антител и длительность сертификата при различных титрах.

"Правильная система, когда мы вводим определенные контрольные точки, при достижении которых выдается сертификат на более длительный срок. Например, если достигается 300 Bau/мл, значит, можно выдавать на 1–2 месяца. Если 500 – то на 2–3 месяца, если достигаем 1 000 – 4–5 месяцев", – предложил Крючков.

При этом он добавил, что проверять количество антител вакцинированным людям не имеет особого смысла.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Например, по "Спутнику V" мы знаем, как идет динамика уровня антител. Если люди хотят это сделать, они могут проверить и поддерживать уровень антител не ниже 300 Bau/мл – это минимальный порог, который значительно снижает риски тяжело заболеть. А оптимальный – ближе к 1 000 Bau/мл.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева, для того чтобы точно определить порог значений, необходимо провести серьезное исследование.

"Понятно, что 500 Bau/мл и 1 000 Bau/мл на миллилитр – это высокий иммунный ответ, вероятно, человек переболел недавно. Но по другим показаниям сложно сказать об уровне защиты иммунитета", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.

При этом вирусолог также уверен, что нужно дать возможность получить QR-код людям с антителами, но перед этим необходимо все тщательно просчитать.