Эксперты назвали возможное количество антител для получения QR-кода в РФ

Российское правительство рассматривает вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Однако пока непонятно, какой титр полностью оберегает от коронавируса и может ли это количество заменить защиту при вакцинации. Выясняем, стоит ли выдавать цифровые коды по наличию антител.
Новая категория для QR-кодов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в правительстве рассматривается вопрос о возможности выдавать QR-коды еще одной категории граждан – людям с антителами к COVID-19.
"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", – пояснила главный санитарный врач РФ.
Она также отметила, что введение QR-кодов не ущемляет гражданские права россиян. Такая практика необходима для уменьшения числа контактов среди людей, чтобы предотвратить цепочки заражения и смертей, указала Попова.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что во всем мире на сегодняшний день главным показателем иммунного статуса считается прививка или перенесенное с подтвержденным диагнозом заболевание.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в стране нужно создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу. Предложение об этом он направил в Минздрав. По мнению парламентария, для россиян, у которых подтверждено наличие антител, нужно предусмотреть возможность выдачи QR-кода на полгода.
До этого глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что для защиты от "Дельта"-штамма достаточным можно признать титр антител в 300 Bau/мл. При этом 500 единиц и выше, по его мнению, идеально защищает от заражения коронавирусом.
Сколько нужно антител для защиты?
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл может быть только у вакцинированных граждан. Так он прокомментировал слухи о том, что соответствующий показатель сейчас рассматривают как условно-достаточный для получения QR-кода в России.
"Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", – подчеркнул эксперт.
В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что в оценке количества антител необходимо придерживаться международной системы измерения.
"Количество антител измеряют в Bau (нейтрализующие единицы антител. – Прим. ред.) на миллилитр. Это те тест-системы, которые применяются по стандарту ВОЗ", – пояснил специалист.
Однако, по мнению Крючкова, 100%-ой защиты невозможно добиться любым количеством антител. Свою позицию он объяснил тем, что нужно учитывать индивидуальные особенности организма: проблемы с иммунной системой, хронические заболевания и возраст. Тем не менее эксперт поддержал введение QR-кодов для людей с антителами к COVID-19.
Иммунолог считает, что перед внедрением нововведений необходимо выбрать пороговые значения количества антител и длительность сертификата при различных титрах.
"Правильная система, когда мы вводим определенные контрольные точки, при достижении которых выдается сертификат на более длительный срок. Например, если достигается 300 Bau/мл, значит, можно выдавать на 1–2 месяца. Если 500 – то на 2–3 месяца, если достигаем 1 000 – 4–5 месяцев", – предложил Крючков.
При этом он добавил, что проверять количество антител вакцинированным людям не имеет особого смысла.
По мнению ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева, для того чтобы точно определить порог значений, необходимо провести серьезное исследование.
"Понятно, что 500 Bau/мл и 1 000 Bau/мл на миллилитр – это высокий иммунный ответ, вероятно, человек переболел недавно. Но по другим показаниям сложно сказать об уровне защиты иммунитета", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.
При этом вирусолог также уверен, что нужно дать возможность получить QR-код людям с антителами, но перед этим необходимо все тщательно просчитать.