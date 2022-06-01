Вирусолог объяснил, почему введение QR-кодов необходимо в условиях пандемии

Правительство 12 ноября внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта. Если нововведения одобрят, то они будут действовать до 1 июня 2022 года. В правительстве указали, что предлагаемые решения являются экстренной мерой реагирования на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, которая сложилась в России. Рассказываем, что нужно знать о возможном введении системы QR-кодов в стране.



Вход по QR-кодам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сегодня на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта, которые касаются использования в России QR-кодов для совершеннолетних граждан. Документы в нижнюю плату парламента 12 ноября внесло правительство. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что они были направлены в регионы, Совфед, а также в Счетную и Общественную палаты для обсуждения до 14 декабря включительно.

Согласно первому законопроекту, для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и объектов розничной торговли россиянам нужно будет предъявлять на входе QR-код о вакцинации либо документ, подтверждающий, что человек переболел COVID-19, или медотвод от прививки.

При этом до 1 февраля 2022 года планируют ввести переходный период. До этой даты при отсутствии нужных документов посетить указанные объекты можно будет, предъявив отрицательный ПЦР-тест. С февраля следующего года подойдет только QR-код о вакцинации или медотвод.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период. В полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Данное требование не коснется продуктовых магазинов и других торговых точек с товарами первой необходимости, а также аптек. Решение по допуску с QR-кодом в остальные общественные места будут принимать региональные власти.

Второй законопроект касается использования QR-кодов на самолетах, а также в железнодорожном транспорте. Регламент будет действовать только для междугородных и международных перевозок.

При посадке пассажирам потребуется предъявить QR-код о прививке либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного заболевания. Дату введения такой системы определит правительство. До этого момента при отсутствии указанных документов достаточно будет отрицательного ПЦР-теста.

При этом после внедрения системы при отсутствии QR-кода перевозчик аннулирует билет, а деньги вернутся пассажиру в течение 30 дней. Такое же требование будет и при покупке билетов. В частности, в случае выявления фиктивных данных авиакомпания сможет отменить действие посадочного документа в течение 48 часов после его приобретения.

Предполагается, что все меры о QR-кодах будут действовать до 1 июня 2022 года и не затронут детей и подростков.



Вынужденная мера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что система QR-кодов показала свою эффективность в борьбе с пандемией.

"Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность. Она показала себя эффективной для сдерживания заболеваемости", – подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что введение QR-кодов является вынужденной мерой для снижения заболеваемости и защиты от болезни непривитых граждан.

"Людям без иммунитета к коронавирусу очень опасно контактировать друг с другом, потому что они быстро заразятся. Причем заразятся с гораздо большей вероятностью, чем вакцинированные, и даже могут погибнуть от болезни. Для привитых же COVID-19 – это, можно сказать, не самый опасный ОРВИ", – пояснил эксперт.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог О здоровье и жизни непривитых надо заботиться, даже если они сами не хотят этого. Чем меньше невакцинированные люди и люди без иммунитета будут контактировать друг с другом, тем сложнее вирусу будет распространяться и развиваться дальше. Поэтому QR-коды – вынужденная вещь.

По мнению вирусолога, если новые ограничительные меры будут введены, то они могут подвигнуть большее количество людей наконец-то сделать прививку, чтобы снова заниматься своими привычными делами.

"На самом деле сейчас, если мы не говорим о больших городах, особой мотивации у человека сделать прививку может и не быть. Многие считают, что их болезнь не коснется. Но это не так, вирус в той или иной степени коснется всех рано или поздно", – добавил Скулачев.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах положительно скажется на уровне вакцинации населения, а также предотвратит появление новых штаммов коронавируса.