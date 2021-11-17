Что нужно знать об использовании QR-кодов

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов на некоторых видах транспорта и в общественных местах. Документы направлены для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. Между тем QR-коды для посещения некоторых мест и мероприятий нужны уже сейчас. Расскажем, как их получить и сколько они будут действовать.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Где потребуют QR-коды?

На данный момент в Москве QR-коды требуют при посещении театров и музеев, а также на концертных, развлекательных, спортивных, культурных, зрелищных и прочих мероприятиях численностью более 500 человек. Ряд регионов ввел допуск по QR-кодам в общепит, торговые и спортивные центры.

В настоящее время в Госдуме продолжается рассмотрение законопроектов, по которым QR-коды понадобятся для приобретения билетов на самолеты и поезда. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал эту меру необходимым и вынужденным шагом.

Законопроектами предлагается установить проверку QR-кодов для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Система не коснется аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Решения о введении системы QR-кодов и списка мест, где они начнут действовать, по проекту закона принимают власти регионов.

Документы предусматривают переходный период, по которому до 1 февраля 2022 года граждан будут пускать по отрицательному ПЦР-тесту. После этой даты возможность пройти без QR-кода останется только у людей с медотводом от вакцинации. Если нормы будут приняты, то их действие рассчитано до 1 июня 2022 года.

Кто может получить QR-код?

Его выдают гражданам, которые получили российскую вакцину. Также QR-код положен людям, официально переболевшим коронавирусом за последние полгода. Если же носитель инфекции не обращался к врачу или перенес болезнь бессимптомно, оформить код нельзя.

Кроме того, QR-код доступен получившим отрицательный результат ПЦР-тестирования за последние 72 часа. Однако важно, чтобы лаборатория, в которой происходила процедура, передавала все данные на портал госуслуг. В противном случае QR-код для людей с отрицательным ПЦР-тестом будет недоступен. При этом москвичи смогут получить код только при сдаче теста в городских поликлиниках, а также федеральных и частных лабораториях, которые подключены к системе ЕМИАС. С их списком можно ознакомиться на сайте Мосгорздрава.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

А детям он понадобится?

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, система проверки QR-кодов не затронет детей и подростков. Среди несовершеннолетних QR-код могут получить только переболевшие в возрасте от 14 лет при наличии паспорта и подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Где оформлять QR-код?

Всю процедуру можно пройти в личном кабинете на "Госуслугах". Для москвичей действует еще один сайт immune.mos.ru. Граждане, которые не пользуются электронными сервисами, могут распечатать QR-код в МФЦ. Тем, кто проживает в сельской местности или на отдаленных территориях, их выдадут местные исполнительные власти в сфере здравоохранения.

Что для этого нужно?

Тем, кто поставил прививку, важно проверить сведения, которые просят в пункте вакцинации: данные паспорта, СНИЛС и полис ОМС. Допущенная ошибка приведет к тому, что QR-код на "Госуслугах" останется недоступным. Если все оформлено верно, он появится после завершения курса вакцинации в течение трех календарных дней на портале, в приложении "Госуслуги" и "Госуслуги СТОП Коронавирус", а также на сайте immune.mos.ru. При вакцинации препаратом "Спутник Лайт" код появится через 21 день после прививки. К этому времени в организме человека сформируется иммунитет к инфекции.

В случаях, когда человек официально переболел коронавирусом за последние полгода, достаточно подтвержденной записи на портале госуслуг. Передавать еще какие-либо сведения не понадобится.

Тем, кто для получения кода сдает ПЦР-тест, во время процедуры важно дать согласие на передачу данных о результатах на портал "Госуслуги". Если аккаунт подтвержден, результат анализа и QR-код появятся в личном кабинете в течение суток после сдачи анализа. При этом москвичи свой код при сдаче ПЦР-теста могут получить на сайте immune.mos.ru.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

QR-код недоступен. Что делать?

Вакцинированным гражданам для начала нужно еще раз убедиться, что их учетная запись на "Госуслугах" подтверждена. Информацию о том, как подтвердить свой аккаунт, можно найти на сайте. Кроме того, в учетной записи нужно сверить данные своего паспорта и СНИЛС.

Если все сведения совпадают и аккаунт подтвержден, необходимо отправить жалобу на портале госуслуг. Пока идут разбирательства, гражданину выдадут временный QR-код сроком на две недели. Как только жалоба будет рассмотрена, код аннулируют.

В случае если эти меры не помогли, придется разбираться в медучреждении, в котором была пройдена вакцинация. Там необходимо уточнить данные, внесенные в регистр вакцинированных. Когда ошибку найдут, сведения исправят и направят снова.

Официально переболевшим, у которых возникли проблемы с получением кода, нужно отправить обращение через форму обратной связи в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус". Граждане, у которых не отображается код после сдачи ПЦР-теста, могут воспользоваться обратной связью через портал госуслуг. Важно не забыть выбрать тематику обращения "QR-код ПЦР-теста".

Сколько действуют QR-коды?

Для вакцинированных граждан он действует год, для переболевших – полгода. Однако Минздрав в своем приказе уточнил, что, если привитый заразился коронавирусом, ему после выздоровления выдадут QR-код перенесшего инфекцию. Он будет действовать шесть месяцев.

