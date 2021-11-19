Эксперт спрогнозировал рост смертности от COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Уровень смертности от COVID-19 в России будет повышаться еще как минимум одну или две недели из-за имеющихся в регионах проблем с логистикой пациентов и оснащенностью медучреждений, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, проблема неоднородной оснащенности больниц в разных регионах России оказывает значительное влияние на общую картину пандемии. Вознесенский уточнил, что речь идет о наличии свободных коек, врачей и аппаратов ИВЛ.
"Самое печальное в той ситуации, которую мы сейчас видим, <...> 90% новых случаев заболевания – это регионы, а там оснащенность хуже, там логистика пациентов, естественно, гораздо проблематичнее <...>. К сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать в ближайшие 1–2 недели как минимум по регионам", – сказал специалист.
Также Вознесенский рассказал о противопоказаниях к вакцинации. Врач пояснил, что их можно разделить на две категории: непреодолимые и преодолимые. К первой группе Вознесенский отнес некупируемые онкологические и аутоиммунные заболевания, детский возраст, беременность до 22 недель и период грудного вскармливания. Доля граждан с данными противопоказаниями не превышает 2%.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в настоящее время в России умирают более 3% заболевающих коронавирусом. По его словам, Россия прошла пик по COVID-19, однако показатели заболеваемости инфекцией могут остаться высокими при сохранении нынешних темпов вакцинации.
За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. За последние сутки 1 254 человека умерли от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек.
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