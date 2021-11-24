В России выявили 33 558 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России подтвердили 33 558 новых случаев коронавируса. В 2 194 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 533 случая, на Московскую область – 1 842, на Санкт-Петербург – 1 387, на Самарскую область – 1 201, Краснодарский край – 830, на Нижегородскую область – 768, на Воронежскую область – 739, на Свердловскую область – 732, на Красноярский край – 710, на Крым – 702, на Пермский край – 694, на Башкирию – 674.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 434 393 случая коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 240 человек, за весь период в стране скончались 267 819. За прошедшие сутки выздоровели 36 682 человека, за весь период пандемии – 8 126 376.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода.

По его словам, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее чем через один-два месяца после получения предыдущего препарата.

