Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За минувшие сутки в Москве выявили 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
В то же время госпитализировали 906 человек, на ИВЛ остаются 630 пациентов. От последствий коронавируса скончались 96 человек.
За сутки выздоровели 5 393 человека. Таким образом, число переболевших COVID-19 горожан увеличилось до 1 745 284.
В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.
В России за сутки подтвердили 33 558 новых случаев коронавируса. По числу инфицированных лидирует Москва, затем Подмосковье – 1 842, Санкт-Петербург – 1 387 и Самарская область – 1 201. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в столице, а также в Калмыкии и на Алтае.
Всего за время пандемии COVID-19 в России переболели 8 126 376 человек.
В Москве выявили 2 533 новых случая COVID-19
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