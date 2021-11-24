В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют еще две квартиры

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В среду, 24 ноября, в Москве состоится заключительный розыгрыш в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице.

Недвижимость разыграют в прямом эфире телеканала Москва 24. Также результаты можно будет узнать на портале mos.ru. Чтобы проверить, вошли ли вы в число победителей, необходимо указать номер полиса ОМС.

Принять участие в розыгрыше могут граждане старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 15 по 21 ноября.

Всего среди москвичей в качестве одной из мер, стимулирующих вакцинацию, разыгрывают 10 однокомнатных квартир.