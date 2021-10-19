Среди вакцинированных москвичей разыграют 10 однокомнатных квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Среди москвичей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, разыграют 10 однокомнатных квартир в рамках акции по стимулированию вакцинации "Вакцина – твой ключ к здоровью!" от Московской торгово-промышленной палаты.

Первый розыгрыш пройдет 27 октября, в нем примут участие москвичи, сделавшие прививку с 18 по 24 октября. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала Москва 24. Имена двух победителей объявят в эфире, а также на портале mos.ru.

Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель. Принять в них участие смогут совершеннолетние россияне с московским полисом обязательного медицинского страхования, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Также в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в акции.

Последний розыгрыш квартир состоится 24 ноября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.