Среди вакцинированных москвичей разыграют 10 однокомнатных квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Среди москвичей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, разыграют 10 однокомнатных квартир в рамках акции по стимулированию вакцинации "Вакцина – твой ключ к здоровью!" от Московской торгово-промышленной палаты.
Первый розыгрыш пройдет 27 октября, в нем примут участие москвичи, сделавшие прививку с 18 по 24 октября. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире телеканала Москва 24. Имена двух победителей объявят в эфире, а также на портале mos.ru.
Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель. Принять в них участие смогут совершеннолетние россияне с московским полисом обязательного медицинского страхования, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Также в пункте вакцинации необходимо дать согласие на участие в акции.
Последний розыгрыш квартир состоится 24 ноября.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.
"Это наш город": в Москве разыграют квартиры среди вакцинированных
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