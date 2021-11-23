Заболеваемость COVID-19 в Москве за последние три недели резко упала – Собянин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве резко упала за последние три недели. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что динамика сейчас очень хорошая, а последняя неделя и вовсе была рекордная: заболеваемость снизилась сразу на 30 процентов. При этом в период нерабочих дней урон для бизнеса также был минимальный, то есть эффект от них был очень благоприятный.

В то же время, как рассказал мэр, московская система QR-кодов сейчас отрабатывается совместно с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения.

Между тем, по мнению Анны Поповой, снимать ограничительные меры пока категорически рано. Как уточнила глава Роспотребнадзора, в некоторых регионах их сейчас отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.