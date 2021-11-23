Собянин выделил 866,3 млн рублей на бесплатные перевозки врачей на такси

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московские власти выделили 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства.
В документе говорится, что с мая прошлого года в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет городского бюджета организована бесплатная перевозка медиков на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.
За прошедшие 1,5 года в среднем задействовано 500 автомобилей ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц.
Ранее Собянин сообщил, что столичные операторы такси получат субсидии на покупку автомобилей, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников. По словам мэра, в настоящее время у таксопарков нет таких машин.
Градоначальник уточнил, что при поддержке города в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником. Городская субсидия покроет до 23% их стоимости.
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