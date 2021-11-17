Новый розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" провели в Москве

Еще две квартиры разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24 среди привившихся от COVID-19 москвичей.

В розыгрыше участвовали те, кто получил первую прививку или сделал ревакцинацию с 8 по 14 ноября.

Участников выбрали с помощью генератора случайных чисел от "Яндекса".

Впереди будет еще один розыгрыш, который состоится на следующей неделе. Регистрироваться пользователям не нужно, после прививки данные автоматически поступают в систему.

В акции участвуют обладатели московского полиса ОМС. Коды победителей будут опубликованы на сайте mos.ru.