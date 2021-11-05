Кабмин РФ продлил до конца года розыгрыш призов среди привитых от коронавируса

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Правительство РФ продлило до 31 декабря срок проведения федерального розыгрыша по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление о продлении розыгрыша подписал Михаил Мишустин.

В августе правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый этап розыгрыша прошел 15 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком, однако говорить о достижении коллективного иммунитета еще рано.