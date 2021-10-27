Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19

В Москве прошел первый розыгрыш квартир среди вакцинированных москвичей

Первые две квартиры в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24.

Акция предназначена для совершеннолетних граждан РФ, получивших первый компонент вакцины от коронавируса или прошедших повторную вакцинацию в период с 18 по 24 октября. В розыгрыше приняли участие 138 999 человек.

Победителями стали участники Галина Аркадьевна (последние цифры номера телефона 54-96) и Артем Игоревич (последние цифры номера телефона 60-06), их имена озвучил музыкант Алексей Кортнев.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина — твой ключ к здоровью!".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности введения поголовных выплат гражданам за прохождение вакцинации от COVID-19. По словам представителя Кремля, реализация такой меры маловероятна.