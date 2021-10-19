В Кремле оценили возможность введения поголовных выплат за вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России поголовные выплаты гражданам за прохождение вакцинации от COVID-19 вряд ли будут введены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время в стране существуют различные поощрения граждан.

"Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата", – сказал Песков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.

Для участия в акции "Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!" москвичам старше 18 лет с полисом ОМС необходимо привиться первым компонентом вакцины или пройти ревакцинацию.