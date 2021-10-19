В Госдуме назвали избыточным предложение премировать за вакцинацию от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею давать премии гражданам, которые сделали прививку от COVID-19.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире радио "Говорит Москва" предложил премировать россиян за вакцинацию от коронавируса. По его словам, другие методы, которые могли бы замотивировать граждан сделать прививку, уже исчерпаны. Тумусов предположил, что единообразной премии быть не может.
"Мера избыточна, это уже даже как-то порочно. Если мы хотим завтра быть здоровыми, если у нас что-то болит, мы же идем к врачу, предотвращаем свое заболевание или лечим его. То же самое касается и вакцинации", – сказала Бессараб.
Парламентарий подчеркнула, что из-за роста заболевших врачи уже который месяц находятся в состоянии, близком к изнеможению, и буквально живут на работе.
"Если не жаль самого себя, своих близких, родных, окружающих, тогда надо пожалеть врачей. Нужно понимать, что система здравоохранения находится сегодня в такой ситуации, когда, может, придется отказывать людям в плановых операциях", – объяснила она.
Кроме того, по мнению парламентария, ковид-диссиденты которые считают, что вместе с прививкой им поставят чип или вакцина изменит код ДНК, все равно не будут прививаться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что поголовные выплаты гражданам за прохождение вакцинации от COVID-19 будут введены. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране и так существуют различные поощрения граждан.
"Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата", – объяснил Песков.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил о вероятности повторения прошлогодней ситуации с коронавирусом в России. По его словам, рост заболеваемости продолжится в декабре, после чего волна пойдет на спад.
С мнением о низких темпах вакцинации от коронавируса согласился и вирусолог Павел Волчков. Он выразил недоумение из-за нежелания людей делать прививку препаратом, который зарегистрирован уже год.
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