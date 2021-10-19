Вирусологи спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

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Вирусолог Александр Чепурнов заявил о вероятности повторения прошлогодней ситуации с коронавирусом в России. По его словам, рост заболеваемости продолжится в декабре, после чего она пойдет на спад.

"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", – сказал он Ura.ru.

С мнением о низких темпах вакцинации от коронавируса согласился и вирусолог Павел Волчков. Он выразил недоумение из-за нежелающих делать прививку препаратом, который уже год зарегистрирован.

Ранее исследователи спрогнозировали, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона человек уже через две недели.

В начале прошлой недели эксперты отмечали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден к 10 ноября, но темпы роста заболеваемости превзошли прогнозируемые.

За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

