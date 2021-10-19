Вирусологи спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог Александр Чепурнов заявил о вероятности повторения прошлогодней ситуации с коронавирусом в России. По его словам, рост заболеваемости продолжится в декабре, после чего она пойдет на спад.
"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", – сказал он Ura.ru.
С мнением о низких темпах вакцинации от коронавируса согласился и вирусолог Павел Волчков. Он выразил недоумение из-за нежелающих делать прививку препаратом, который уже год зарегистрирован.
Ранее исследователи спрогнозировали, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона человек уже через две недели.
В начале прошлой недели эксперты отмечали, что миллионный порог одновременно болеющих людей в России может быть пройден к 10 ноября, но темпы роста заболеваемости превзошли прогнозируемые.
За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
В Москве выявили 5 700 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: