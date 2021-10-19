В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 5 700 случаев, в Санкт-Петербурге – 3 220, в Московской области – 2 955, в Самарской области – 921, в Нижегородской области – 715, в Воронежской области – 689, в Башкирии – 664, в Пермском крае – 600, в Свердловской области – 594, в Ростовской области – 587, в Красноярском крае – 504.

Всего в России зарегистрировано 8 060 752 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, на Алтае и в Магаданской области.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 015 смертей, за все время в стране умерли 225 325 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 23 426 человек, за весь период пандемии – 7 040 481.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.

По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.

