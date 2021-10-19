В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом в 2 492 (7,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 5 700 случаев, в Санкт-Петербурге – 3 220, в Московской области – 2 955, в Самарской области – 921, в Нижегородской области – 715, в Воронежской области – 689, в Башкирии – 664, в Пермском крае – 600, в Свердловской области – 594, в Ростовской области – 587, в Красноярском крае – 504.
Всего в России зарегистрировано 8 060 752 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, на Алтае и в Магаданской области.
За последние сутки в РФ подтвердили 1 015 смертей, за все время в стране умерли 225 325 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 23 426 человек, за весь период пандемии – 7 040 481.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.
По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.
В некоторых регионах РФ возникли очереди за прививкой от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: