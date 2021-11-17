Среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли еще две квартиры

Еще две квартиры разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
В эфире телеканала Москва 24 состоялся четвертый розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" среди привитых от коронавируса жителей столицы. В нем приняли участие 143 270 человек.
Победителями стали Анатолий Алексеевич (последние цифры номера телефона 71-92) и Егор Николаевич (последние цифры номера телефона 36-47). Озвучил имена победителей актер театра и кино, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Кот.
Принять участие в розыгрыше могли совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины против COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 8 по 14 ноября. Привиться они должны были в одном из столичных пунктов.
Заключительный розыгрыш состоится в среду, 24 ноября. За весь период акции будет разыграно 10 однокомнатных квартир.
Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".
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