Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

В эфире телеканала Москва 24 состоялся очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" среди привитых от коронавируса жителей столицы. В нем приняли участие 133 738 человек.

Победителями стали Наталья Николаевна (последние цифры номера телефона 32-01) и Вафа Фикретовна (последние цифры номера телефона 24-43).

Принять участие в акции могли совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины против COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов на территории столицы.

Розыгрыши продолжатся до 24 ноября и будут проходить каждую среду месяца. Всего будет разыграно 10 однокомнатных квартир.

Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

