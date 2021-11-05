Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошли 5,4 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 5,4 миллиона человек, уровень коллективного иммунитета в городе составляет 62,2%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Вакцинацию первым компонентом, по данным портала, прошли 5 741 863 человека, полную вакцинацию – 5 407 890 граждан", – говорится в сообщении.

В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 67%, отмечается в материалах. Число привитых первым компонентом вакцины составляет 4 006 021, двумя – 3 871 998.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком, однако говорить о достижении коллективного иммунитета еще рано.