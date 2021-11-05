Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошли 5,4 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 5,4 миллиона человек, уровень коллективного иммунитета в городе составляет 62,2%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Вакцинацию первым компонентом, по данным портала, прошли 5 741 863 человека, полную вакцинацию – 5 407 890 граждан", – говорится в сообщении.
В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 67%, отмечается в материалах. Число привитых первым компонентом вакцины составляет 4 006 021, двумя – 3 871 998.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком, однако говорить о достижении коллективного иммунитета еще рано.
Собянин заявил, что сисло госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве не растет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: