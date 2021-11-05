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Общество

11:00

В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувшие сутки в России подтвердили 40 735 новых случаев коронавируса. В 9,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве выявили 6 407 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 363, в Московской области – 2 835. В Самарской области подтвердили 1 610 случаев, в Воронежской области – 798, в Нижегородской области – 792, в Республике Крым – 764, в Свердловской области – 738, в Красноярском крае – 723, в Пермском крае – 710.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 714 595 случаев COVID-19.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 192 смертей от последствий коронавируса, за весь период в стране скончались 244 447 человек. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 28 605 человек, за весь период пандемии – 7 505 971.

Ранее Собянин рассказал, что примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.

Он также добавил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется. Такой вывод можно сделать, исходя из динамики заболевания и количества госпитализаций.

Собянин заявил, что сисло госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве не растет

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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