В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За минувшие сутки в России подтвердили 40 735 новых случаев коронавируса. В 9,3% из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве выявили 6 407 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 363, в Московской области – 2 835. В Самарской области подтвердили 1 610 случаев, в Воронежской области – 798, в Нижегородской области – 792, в Республике Крым – 764, в Свердловской области – 738, в Красноярском крае – 723, в Пермском крае – 710.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 714 595 случаев COVID-19.
За последние сутки в РФ подтвердили 1 192 смертей от последствий коронавируса, за весь период в стране скончались 244 447 человек. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 28 605 человек, за весь период пандемии – 7 505 971.
Ранее Собянин рассказал, что примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.
Он также добавил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется. Такой вывод можно сделать, исходя из динамики заболевания и количества госпитализаций.
Собянин заявил, что сисло госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве не растет
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