В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала запуска акции "С заботой о здоровье" более 300 тысяч горожан старшего возраста, сделавших прививку от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию, получили подарочные наборы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подарочный набор горожане старше 65 лет, прошедшие вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, могут получить до конца года.

"Такой приятный вид поощрения – наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", – рассказала Ракова.

Программа поощрения горожан старше 65 лет действует в Москве с 23 июня по 31 декабря. За полную или повторную вакцинацию против COVID-19 пенсионерам предоставляют наборы "С заботой о здоровье". В них содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья.

Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако Сергей Собянин продлил ее до конца текущего года. При этом сами наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года.

Кроме того, Собянин подписал постановление, согласно которому горожане старшего возраста вместо подарочного набора за вакцинацию от коронавируса могут получить денежную выплату. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, нужно подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания.