Синоптик предупредил москвичей о значительном похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в ближайшие несколько дней ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от -2 до -1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.

"В последнее время стало привычно, что он идет ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация в пятницу, но более продолжительные осадки. Мокрый снег с дождем ожидает нас в субботу. В воскресенье день также будет с осадками, температура – от 0 до +2 градусов", – цитирует Шувалова RT.

Синоптик отметил, что значительное похолодание ожидается в понедельник. Согласно прогнозам, выпадет снег, что сделает картину не такой серой и более приятной для глаз.

Ранее сообщалось, что осадки, переходящие в снег, ожидаются в столичном регионе в ближайшие дни. Метеорологи не исключили образования сугробов к концу недели.

Влияние обширного циклона столичный регион начнет ощущать уже со среды, в результате которого также возможно повышение температуры и понижение атмосферного давления.

