Синоптик предупредил москвичей о значительном похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве в ближайшие несколько дней ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, в четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от -2 до -1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.
"В последнее время стало привычно, что он идет ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация в пятницу, но более продолжительные осадки. Мокрый снег с дождем ожидает нас в субботу. В воскресенье день также будет с осадками, температура – от 0 до +2 градусов", – цитирует Шувалова RT.
Синоптик отметил, что значительное похолодание ожидается в понедельник. Согласно прогнозам, выпадет снег, что сделает картину не такой серой и более приятной для глаз.
Ранее сообщалось, что осадки, переходящие в снег, ожидаются в столичном регионе в ближайшие дни. Метеорологи не исключили образования сугробов к концу недели.
Влияние обширного циклона столичный регион начнет ощущать уже со среды, в результате которого также возможно повышение температуры и понижение атмосферного давления.
"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 17 ноября
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