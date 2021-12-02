В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России в этом году втрое увеличилась материнская смертность от коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству, профессор Роман Шмаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы видим, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, при этом все эти женщины были не привиты", – отметил он.
Исследования демонстрируют, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений, добавил Шмаков. В то же время при заражении COVID-19 у женщин, которые не делали прививку, отмечается рост числа случаев осложненного течения беременности, задержек развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов.
Ранее Шмаков рассказывал, что у заболевших коронавирусом беременных женщин учащаются случаи выкидышей. По его словам, коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка.
Прививки в России начали делать кормящим мамам и беременным женщинам
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