Мурашко заявил о тяжелом течении коронавируса у беременных

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у беременных в последнюю волну подъема заболеваемости.

"Мы видим в том числе и поступления в реанимацию, оказываем помощь в том числе и в рамках санитарной авиации, выездами специалистов и сопровождением персонально каждой беременной", – отметил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Минздрава, сохранение жизни матери и ребенка – это очень важно.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших коронавирусом беременных женщин учащаются выкидыши. По его словам, коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка.

В конце октября Роман Шмаков заявил, что в 2021 году в три раза вырос показатель смертности от коронавируса среди беременных женщин и рожениц. Погибают преимущественно непривитые беременные или имеющие в анамнезе хронические заболевания.

