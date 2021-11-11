Эксперт Минздрава заявил о повышенном риске выкидыша при заболевании коронавирусом

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Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что у заболевших коронавирусом беременных женщин учащаются выкидыши. Об этом сообщает РИА Новости.

"Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", – объяснил специалист.

Шмаков добавил, что в случае вакцинации антитела выработаются не только в организме матери, но и у плода. Таким образом, младенцы будут защищены от COVID-19 во время родов и в период лактации.

В конце октября Роман Шмаков заявил, что в 2021 году в три раза вырос показатель смертности от коронавируса среди беременных женщин и рожениц. Погибают преимущественно непривитые беременные или имеющие в анамнезе хронические заболевания.

