Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах РФ

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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в Ростовской, Калужской, Челябинской областях и Калмыкии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова ТАСС.

По ее словам, улучшение ситуации наблюдается в Нижегородской, Тюменской, Ивановской областях и Чечне.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад.

При этом министр отметил, что число заболевших остается значительным, поэтому работу по иммунизации населения необходимо продолжать.

