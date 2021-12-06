В Москве выявлено 3 134 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за сутки выявили 3 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
За этот же период в городе госпитализировали 767 человек, на ИВЛ находятся 560 пациентов. Выздоровели 2 753 человека, всего количество вылечившихся после инфекции увеличилось до 1 792 971.
Скончался в Москве 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За последние сутки в России подтвердили 32 136 случаев коронавируса. В 2 561 (8,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Москве выявлено 3 134 новых случая заражения коронавирусом
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