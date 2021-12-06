Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 32 136 случаев коронавируса. В 2 561 (8,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

В Москве зафиксировали 3 134 случая, в Санкт-Петербурге – 2 412, в Московской области – 2 215. Еще 865 случаев выделили в Самарской области, в Воронежской области – 727, по 713 в Краснодарском и Красноярском крае, в Пермском крае – 690, в Свердловской области – 682, в Нижегородской области – 659, в Ростовской области – 652, в Челябинской области – 640, в Башкирии – 632, в Иркутской области – 597.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай и Москве.

От последствий коронавируса за прошедшие сутки в РФ умерли 1 184 человека, за весь период пандемии – 282 462. За минувшие 24 часа выздоровели 28 070 человек, за все время – 8 530 476.

Ранее сообщалось, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения оценит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Перед этим РФПИ необходимо представить специалистам ВОЗ подробную дорожную карту подачи данных.

