Эксперт призвал ужесточить в России масочный режим из-за "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России необходимо усиливать противоэпидемические мероприятия из-за появления нового штамма "Омикрон". Об этом заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
В частности, подчеркнул он, следует ужесточать масочный режим и усиливать охват вакцинацией от коронавируса, не дожидаясь новой вспышки заболевания.
"В метро мимо валидаторов люди еще проходят в масках, где их контролируют, но дальше, уже на эскалаторе, они их снимают. Есть система распознавания лиц, видеонаблюдение, нужно подключать эти ресурсы, пускать контролеров с проверками по поездам", – приводит его слова ТАСС.
Исаев обратил внимание на то, что в борьбе с COVID-19 лидируют Китай, Тайвань, Южная Корея, поскольку в этих странах эпидемию взяли на полный контроль.
"Они используют технологию 3Т: testing, tracing и treatment. Это массовое тестирование, отслеживание контактов больных, наблюдение за ними в обсерваторах и раннее лечение. В России ситуация с тестированием становится все лучше с каждым месяцем, но если говорить про эпидемиологические расследования, то они ведутся только в Москве", – заключил эксперт.
Ранее у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.
Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме. Он также добавил, что данные других пассажиров, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анны Поповой сообщила, что всего в настоящее время под наблюдением российских медиков находятся 177 человек, вернувшихся из стран с высоким риском распространения "Омикрона".
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