В России в обсерваторах находятся 177 прибывших из стран, где выявлен "Омикрон" – Попова

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В настоящее время под наблюдением российских медиков находятся 177 человек, вернувшихся из стран с высоким риском распространения "Омикрона", выявленных в России случаев заражения новым штаммом по-прежнему два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что из 177 помещенных в обсерваторы людей 32 прилетели из Эфиопии утром 9 декабря.

"Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть – на основании клинических проявлений, часть – на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "Омикрон", пока двое", – рассказала Попова.

По ее словам, еще у четырех был выявлен штамм коронавируса "Дельта".

5 декабря у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.