Исследования штамма "Омикрон" могут занять два месяца – центр "Вектор"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российские ученые могут потратить до двух месяцев на изучение нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев", – сказали в центре.
В настоящее время ученые осуществляют выделение вируса из отобранного биологического материала.
Ранее директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков не исключил, что существует вариант, при котором "Омикрон"-штамм окажется более мягким, чем все остальные, а также сможет вытеснить другие мутации из человеческой популяции.
В то же время Чумаков подчеркнул, что данная версия является наиболее оптимистичным вариантом развития событий, но может оказаться неверной. Главная опасность в том, подчеркнул специалист, что на основе "Омикрона" может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавируса.
Стали известны симптомы "Омикрона"
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