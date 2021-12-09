Иммунолог допустил возможность вытеснения "Дельты" штаммом "Омикрон"

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" теоретически может вытеснить "Дельту", но для такого прогноза нужна определенная статистика. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Мы еще "Омикрон" не видели. Все, кто его видел, ограничиваются московским регионом", – цитирует Тотоляна РИА Новости.

Он подчеркнул, что статистику других стран нельзя переносить на Россию, потому что, пока "Омикрон" дошел до РФ, он претерпел некоторые изменения.

"Маркеры генетических наименований зависят от расовых принадлежностей, у разных этнических групп есть своя специфика, поэтому то, что получилось в ЮАР, и что – у нас, просто взять их выводы и перенести к нам – это неверно", – пояснил специалист.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что у вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Министр подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса. Данные других пассажиров, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются.

