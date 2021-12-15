Вирусолог Чумаков не исключил искусственную природу "Омикрона"

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Вирусолог Петр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм "Омикрон" был создан искусственно. Об этом он сообщил в интервью "Радио России".
"Я считаю, что это так. Что это англичане решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире", – отметил эксперт.
По мнению Чумакова, данный штамм – не просто мутация. По его словам, в этом вирусе были собраны все известные мутации, встречавшиеся во время его эволюции.
"Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме – это никто не может объяснить", – отметил специалист.
Кроме того, Чумаков предположил, что штамм был специально создан суперослабленным, это могло быть сделано с аналитическими или другими целями.
"Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", – объяснил эксперт.
В свою очередь, брат Петра Чумакова, ведущий научный сотрудник и начальник лаборатории отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Константин Чумаков сообщил, что "Омикрон" вызывает более слабые симптомы болезни.
"Может быть, даже и хорошо, что этот вирус прокатится по земному шару и пандемия закончится. Когда люди болеют "Омикроном", по крайней мере по опыту Южной Африки, они не нуждаются в кислороде, у них не возникает воспаление легких, они выздоравливают за два-три дня", – сказал эксперт в интервью телеканалу РБК.
Также Константин Чумаков поддержал мнение о том, что новый штамм можно сравнить с "живой вакциной" от коронавируса. Однако он предложил дождаться полной информации для того, чтобы делать окончательные выводы.
Штамм "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что это подтверждает его высокую заразность.
При этом 11 из 16 россиян, заразившихся "Омикроном", были вакцинированы от коронавируса, 7 человек ранее перенесли COVID-19, причем один из них и вакцинировался, и переболел.
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