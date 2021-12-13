Проверка эффективности российских вакцин против "Омикрона" займет до трех недель – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проверка эффективности российских вакцин против штамма коронавируса "Омикрон" займет до трех недель, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Работы ведутся, план работ составлен. Очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того чтобы понять разные титры, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести", – сказал он.

Мурашко уточнил, что у россиян с "Омикроном" нет ухудшения состояния, они получают минимальную терапию. При этом у многих уже есть иммунитет к данному варианту коронавируса, поэтому болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительными проявлениями.

По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. Так, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую заразность вируса.

