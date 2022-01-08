На Кипре обнаружили новый гибрид штаммов коронавируса – СМИ

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Новый гибридный штамм коронавируса обнаружила группа ученых на Кипре. Об этом сообщается в публикации Cyprus Times со слов профессора Университета Кипра Леонтиоса Костриккиса.

Специалисты факультета биологических наук установили, что речь идет о мутации, которая сочетает в себе штаммы "Дельта" и "Омикрон".

Костриккис объяснил, что его группа в рамках исследования изучила 25 образцов штамма от пациентов. По мнению эксперта, открытие имеет клиническое значение и может быть использовано в дальнейшей борьбе с вирусом.

В начале января широкое распространение получили сообщения о новом варианте COVID-19 во Франции. Его в страну завезли путешественники, вернувшиеся из Камеруна. Впоследствии эксперты Всемирной организации здравоохранения объявили, что штамм распространен нешироко.