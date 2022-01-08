Назван самый распространенный симптом "Омикрон"-штамма

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Самым распространенным симптомом штамма коронавируса "Омикрон" является головная боль, заявила врач из Великобритании Клэр Стивс. Об этом сообщает портал MedikForum.
По словам специалиста, среди частых симптомов также встречаются насморк и боль в горле. Кроме того, зараженные "Омикрон"-штаммом часто жалуются на "туман" в мозге, сильную усталость, повышенную температуру, ломоту в теле и ночную потливость.
При заражении "Омикроном" редко происходят изменения вкуса и запаха. Об этом ранее рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что при заражении "Омикрон"-штаммом больше всего страдает иммунная система организма. По словам специалиста, вирус подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам, заставляя иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше этого белка.
Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области
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