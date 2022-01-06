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Общество

18:59

Обнаруженный во Франции вариант COVID-19 распространен нешироко – ВОЗ

медицина общество

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Мутация COVID-19 В.1.640, выявленная во Франции, распространена нешироко, она находится под наблюдением ВОЗ, заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Этот вариант был выявлен в сентябре 2021 года в некоторых странах, в ноябре 2021 года ВОЗ внесла этот вариант в список находящихся под наблюдением вариантов, а недавно была опубликована информация французских ученых", – цитирует специалиста ТАСС.

Мария ван Керкхове уточнила, что во Франции на эту мутацию приходится менее 1% случаев инфицирования. Кроме того, существующие препараты для вакцины против нее эффективны.

"Это тот вариант, который мы отслеживаем, и мы дадим знать, если произойдут какие-либо изменения", – заявила эксперт.

Информация о том, что медики из французского Марселя обнаружили новый вариант коронавируса, появилась в начале января.

Сообщалось, что неизвестный штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. В частности, тесты показали у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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