Обнаруженный во Франции вариант COVID-19 распространен нешироко – ВОЗ

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON
Мутация COVID-19 В.1.640, выявленная во Франции, распространена нешироко, она находится под наблюдением ВОЗ, заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.
"Этот вариант был выявлен в сентябре 2021 года в некоторых странах, в ноябре 2021 года ВОЗ внесла этот вариант в список находящихся под наблюдением вариантов, а недавно была опубликована информация французских ученых", – цитирует специалиста ТАСС.
Мария ван Керкхове уточнила, что во Франции на эту мутацию приходится менее 1% случаев инфицирования. Кроме того, существующие препараты для вакцины против нее эффективны.
"Это тот вариант, который мы отслеживаем, и мы дадим знать, если произойдут какие-либо изменения", – заявила эксперт.
Информация о том, что медики из французского Марселя обнаружили новый вариант коронавируса, появилась в начале января.
Сообщалось, что неизвестный штамм выявили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. В частности, тесты показали у всех зараженных "атипичную комбинацию мутаций".
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