Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве каждую неделю заготавливают порядка 500 тонн плазмы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

Заготовку крови и ее компонентов она назвала очень важной функцией государства. По ее словам, благодаря коронавирусу столичная система здравоохранения организационно выросла с точки зрения формирования процедуры сдачи крови, формирования плазмы и доставки ее до больниц.

"И, конечно, эта система очень серьезно поможет нам после COVID-19, потому что вирус когда-то уйдет, а мощная созданная система останется. Мы только осенью этого года запустили два новых мощных центра, один – для взрослых, где кровь могут сдавать до 50 человек, один для детей – Морозовская больница. И это, конечно, повлекло за собой увеличение заготовки крови, плазмы крови в первую очередь переболевших коронавирусом", – пояснила заммэра.

Она подчеркнула, что повышение выплаты за сдачу плазмы до 10 тысяч рублей сработало. Также Ракова отметила, что прекращать лечение больных COVID-19 с помощью плазмы в Москве не планируют, однако важно учитывать состояние пациента.

"Как говорят наши врачи ведущих клиник, при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно. Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок", – пояснила Ракова.

В других же случаях, когда человек находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, московские врачи согласны, что применять плазму не следует.

Также заммэра напомнила, что плазму переболевших коронавирусом используют еще как сырье для препарата "КОВИД-глобулин".

"Это очень качественный и хороший препарат. Он особенно важен в те периоды, когда появляется новый штамм, многие ранее отработанные схемы потеряли свою эффективность. Мы на сегодняшний день уже больше полугода работаем с "Нацимбио", передали им 10 тысяч литров низкотитрованной плазмы. На сегодняшний день уже получили пять тысяч флаконов "КОВИД-глобулина", – заключила заммэра.

Ранее Ракова сообщила, что 11 столичных больниц получили порядка 170 единиц нового оборудования, которое позволит им увеличить эффективность заготовки донорской крови. Новым оборудованием оснастили Центр крови имени Гаврилова, ГКБ № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, в последнем появились новые процессоры для фракционирования доз крови, которые позволяют в 1,5 раза быстрее делить биоматериал на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.

В столичных медучреждениях появились специальные криобанки длительного хранения, с помощью которых компоненты крови можно хранить до 10 лет без потери их свойств, а также аппараты интраоперационной реинфузии, которые позволяют прямо во время операции возвращать пациенту его собственные эритроциты.