Новое оборудование позволит увеличить объем заготовки донорской крови в Москве – Ракова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

11 столичных больниц получили порядка 170 единиц нового оборудования, которое позволит им увеличить эффективность заготовки донорской крови. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии. Дооснащение новой техникой поможет увеличить пропускную способность пунктов, а значит, и стратегический запас компонентов донорской крови", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Новым оборудованием оснастили Центр крови имени Гаврилова, ГКБ № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, в последнем появились новые процессоры для фракционирования доз крови, которые позволяют в 1,5 раза быстрее делить биоматериал на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.

В столичных медучреждениях появились специальные криобанки длительного хранения, с помощью которых компоненты крови можно хранить до 10 лет без потери их свойств, а также аппараты интраоперационной реинфузии, которые позволяют прямо во время операции возвращать пациенту его собственные эритроциты.

Ранее Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме заявил, что московская система здравоохранения доказала свою способность противостоять коронавирусной инфекции. По его словам, во время пандемии без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы, при этом была сохранена экстренная и плановая помощь горожанам.

