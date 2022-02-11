Врач рассказал об опасности "колбасных пальцев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заведующий отделением травматологии и ортопедии "Мединцентра" Юрий Костенко рассказал об опасности "колбасных пальцев", или дактилита. Это ситуация, когда отекают руки, а пальцы начинают напоминать сосиски, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам врача, это воспалительное заболевание поражает фаланги пальцев кистей или стоп. При этом выделяются острая и хроническая формы дактилита.
В первом случае пальцы отекают и обретают багровый оттенок. Пораженный палец становится болезненным и скованным в движениях.
"Могут отекать не только отдельные пальцы, но и вся кисть или стопа. Если болезнь перешла в хроническую стадию, пальцы утолщаются, в то время как сильной боли и выраженного покраснения уже нет", – подчеркнул специалист.
По словам Костенко, часто дактилит является признаком псориатического артрита или остеоартроза, сахарного диабета, сифилиса, ревматических болезней и нарушений обмена веществ.
"А бывает и так, что причиной дактилита могут стать травмы и нарушения целостности тканей вплоть до банальной глубокой царапины при попадании в нее инфекции", – пояснил специалист.
При дактилите важны своевременная диагностика и лечение. В противном случае могут возникнуть деформация пальцев, различные функциональные нарушения. При первых признаках "колбасных пальцев" необходимо обратиться к врачу-ортопеду.
Костенко рассказал, что иногда достаточно пройти курс лечения мазями, гелями или кремами. В более тяжелых случаях понадобятся лекарственные средства для внутреннего применения.
"При своевременном и грамотном лечении пациент может излечиться уже через две недели. Вместе с тем, чтобы предотвратить рецидивы заболевания, важно выявить и вылечить основное заболевание, на фоне которого мог возникнуть дактилит", – подчеркнул эксперт.
Костенко рекомендовал для профилактики дактилита на пальцах ног грамотно подходить к выбору обуви. Пальцы рук специалист посоветовал оберегать от воздействия низких температур и травмирующих факторов.
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