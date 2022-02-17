Иммунолог рассказал, какие болезни могут обостриться после "Омикрона"

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что у переболевших "Омикроном" могут обостриться заболевания легких, а также нервной и сердечно-сосудистой систем.

Если у человека до болезни коронавирусом была склонность к депрессии или повышенная тревожность, эти проявления могут усилиться после COVID-19, говорит иммунолог.

"Для средне-тяжелых, тяжелых случаев заболевания – это где-то 15%, по-моему, клинических депрессий. Из них – часть, которые впервые возникли, а часть – те, течение которых ухудшилось", – объясняет эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Любые сердечно-сосудистые заболевания могут либо появиться, либо обостриться. Это практически весь спектр: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, аритмия, в том числе и с формированием хронической сердечной недостаточности. Это всякие проявления с тромбозами. Опять же инсульты, инфаркты.

Кроме того, у людей с заболеванием легких коронавирус может усугубить ситуацию, продолжает специалист.

"Если у человека было тяжелое легочное заболевание, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких, эмфиземы какие-нибудь, то, конечно, их течение может ухудшиться, если заболевание "Омикроном" протекало в средне-тяжелой, тяжелой форме с поражением легких. Потому что их функция еще больше страдает в этом случае", – заключил Крючков.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков не исключил, что люди, имеющие проблемы с иммунитетом, могут повторно заразиться "Омикроном" уже спустя месяц после первой болезни. Вместе с тем эксперт указал, что пока не было зафиксировано ни одного такого прецедента.