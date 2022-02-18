Биолог рассказала о появлении ложных симптомов коронавируса у человека

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила о связи тревожности и ложных симптомов коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru.
Специалист объяснила, что можно рассуждать о двух видах такой тревожности. Первый из них связан с волнениями из-за пандемии в целом, другой вызван непосредственным влиянием коронавируса на мозг.
"Вирус влияет на мозг, он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то – больше к депрессии, кто-то – к чему-то еще, это все в нормальном фенотипе", – добавила Баранова.
Биолог напомнила, что воспаление и нейровоспаление при коронавирусе может также провоцировать обострения некоторых процессов в организме. При выздоровлении они восстанавливаются в обычном режиме, что приводит к общему улучшению самочувствия человека.
Ранее сообщалось, что ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли связь между перенесенным коронавирусом и повышенным риском развития тревожности и депрессивных расстройств.
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