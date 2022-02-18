Ученые из США назвали опасность COVID-19 для психики

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Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе предупредили об опасных последствиях коронавируса для психического здоровья людей. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты провели исследование среди трех групп из более чем 150 тысяч взрослых. Градация была следующей: люди, переболевшие коронавирусом, переболевшие гриппом, и те, кто не заражался COVID-19.
Эксперимент американских ученых показал, что переболевшие коронавирусом чаще страдали от тревожных расстройств и депрессии.
"Перенесшие инфекцию на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще испытывали депрессию, чем другие респонденты", – указано в статье по итогам исследования.
Дополнительно было выявлено, что переболевшие коронавирусом на 41% чаще испытывали проблемы со сном, на 80% – нейрокогнитивный спад, выраженный в виде забывчивости, спутанности сознания.
В феврале 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос психиатрической реабилитации после COVID-19 по полису ОМС. Данный вопрос должны рассмотреть комитет Совета Федерации по соцполитике, Минздрав РФ и центр психиатрии и наркологии имени Сербского.
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